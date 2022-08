What’s Up, Daan & Thijs?

De broers Thijs en Daan wonen met hun moeder in Limburg en brengen de eerste drie weken van hun schoolvakantie bij vader Peter van Meersbergen in Boxtel door. Zondagochtend wierpen zij hun hengeltje uit in de vijver Vorsenpoel in Boxtel-Oost. En dat bleef niet zonder resultaat.

Vanaf de overkant zag ik dat je beet had, Thijs. Waar is je vis? Thijs lacht: ,,Je bent net te laat; hij zwemt alweer rond. Ik heb ‘m teruggezet in het water. Het was een schubkarper, hij staat op de foto. Die stuur ik je wel toe.”

Hoe groot en zwaar was je vangst? ,,We hebben ‘m niet gewogen of gemeten. Maar gisteren (zaterdag - red.) had ik er eentje van negen kilo.”

Zo, da’s een flinke knaap. Dan ben je zeker een ervaren visser? ,,Ik ving mijn eerste visje toen ik drie jaar was, vertelt papa. Dat is tien jaar geleden. Dus ja, ik weet wel een beetje hoe het moet. Het is hier fijn vissen. Veel fijner dan in Limburg. Boxtel heeft veel beter viswater. Niet alleen hier bij de Vorsenpoel. We gaan ook wel eens naar het Leijsenven in park Molenwijk.”

We? Is je vader er ook bij dan? ,,Ja, kijkt daar komt hij net aan, samen met tante Suzanne. Ze waren bij mijn broer Daan. Die zit een eindje verderop te vissen met een oude hengel van papa.”

Heb je nog andere hobby’s naast vissen, Thijs? ,,Jazeker! Ik voetbal graag en doe ook aan stuntsteppen.”

Stuntsteppen? Wat is dat nou weer? ,,Een soort skaten. Hartstikke leuk!”

Weet je al wat je later wilt worden als je van school af bent? ,,Het liefst sportvisser.”

Sportvisser? Kun je daar de kost mee verdienen, denk je? Thijs haalt zijn schouders op: ,,Dat weet ik niet. Zo niet, dan word ik misschien wel kok.”