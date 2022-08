De Gemondse ponyclub De Pikeurtjes was goed vertegenwoordigd in Deurne. De amazones sleepten diverse medailles in de wacht.

Pony’s De Pikeurtjes en Sint-Martinus zetten beste beentje voor

De Boxtelse hippische sportvereniging Sint-Martinus en ponyclub De Pikeurtjes uit Gemonde waren het afgelopen weekend ruim vertegenwoordigd op de Brabantse kampioenschappen outdoor dressuur in Deurne. De pony’s zetten hun beste beentje voor en sleepten met hun berijdsters verschillende medailles in de wacht.

Vijf combinaties van De Pikeurtjes behaalden een gouden plak, drie gingen met zilver naar huis en twee met brons. Dertien Gemondse amazones plaatsten zich met hun edele viervoeters voor het Nederlands kampioenschap dat in de week van 15 augustus in Ermelo wordt gehouden.

Namens hippische sportvereniging Sint-Martinus won Sofie Teulings goud. Daarnaast was er eenmaal zilver en eenmaal brons voor de Boxtelse club. Sofie gaat eveneens naar het NK.

Naita van der Velden beet voor De Pikeurtjes vrijdag het spits af met haar pony Make me Proud en werd kampioen in de klasse DZ1. Tess van den Hurk zegevierde met pony Showtime overtuigend in de klasse CZ1. Hiermee was de toon gezet. Op zaterdag werd Naita met Oberlina reservekampioen in de categorie DM1. Jolien Duijts behaalde in deze klasse met Casimir de Luxe een tiende plaats.

Zondag waren de andere deelnemers van De Pikeurtjes aan de beurt. Jolien kwam met Pablo R uit in de klasse CM1 en mag zich nu reservekampioen noemen. In categorie DL1 sleepte ze met Den Östrik’s Macho een gouden plak in de wacht en werd ze met Den Östrik’s Woody vierde.

Tess Gaakeer reed met pony Happy Socks naar het reservekampioenschap CB. In dezelfde rubriek eindigden Jade Verhoeven en Floris als zevende. Bloemendaal’s Truffel belandde met op zijn rug Evie Tasseron op een vijfde plek (DB). Diede Verhagen en Makoy eindigden in die klasse als dertiende. Liv Tasseron behaalde met schimmel Onyx het brons in categorie DL1. Fem van den Hurk belandde in deze rubriek met Odenz op plaats vier. Brons was er voor Jenske Pennings met Flaim (BL1). Ima van der Velden reed met Farina de beste proef van het hele veld in klasse CL1, goed voor goud. Ze zou ook in de CL2 met de hoogste eer gaan strijken, met Woldberg’s Tobias.

Pablo R had een druk toernooi. Jolien Duijts bereed de pony en ook Nina Schevers verscheen met het dier in de ring, in rubriek CL1, waarin de combinatie zesde werd.

De jongste amazones, zes jaar oud, reden mee in de categorie AB, de klasse met de kleinste pony’s. Noémie von Liebenstein werd met Trippel twaalfde. Lette Duijts met Blacky dertiende en Febe van der Velden, eveneens met Trippel, vijftiende. Jitte Verhagen eindigde met Loena op de zeventiende plek.

SOFIE TEULINGS

De dertienjarige Sofie Teulings uit Boxtel reed zondag namens HSV Sint-Martinus op pony Jonkers Anigo in de klasse D/E L2. Ze presenteerde een nette en gedurfde proef waarmee ze zich plaatste voor de overkamping, de ronde waarin de beste combinaties nog eens tegen elkaar uitkomen. Jonkers Anigo en Sofie wonnen samen goud. Met haar andere edele viervoeter, Madame’s Menno, verscheen de Boxtelse in rubriek D/E L1 en werd zeventiende.

Ook andere amazones van HSV Sint-Martinus kwamen goed uit de verf. Fenne van Oers (C-B) en Nando lieten een vijfde plek noteren en kwalificeerden zich voor het NK. Zus Lieke (Z1) betrad de ring met haar twee paarden Jason en Edelweiss. Haar proeven leverden een twaalfde en 22e plek op. De jury beloonde de proef van Renske Kurtjens (D/E M1) en RK’s Bastiaan met zilver. Anne-Rose Maes kwam in dezelfde rubriek uit op plaats zeven, op de rug van Icoon. Ook Renske en Anne-Rose mogen naar Ermelo. Een veertiende plek was er voor Luuke van der Sanden en Bright Diamond, in categorie D/E-B.

Robin Driessen mag met haar paard Jentl Star naar het NK dressuur in de klasse ZZL. De combinatie kwalificeerde zich zaterdag met een zesde plaats. Lieke de Bresser en Latino Prince kwamen tot plek elf (L2). Roxan de Cler en haar paard Guess behaalden brons in klasse B. Deze combinatie gaat eveneens naar Ermelo. Lynn Peijnenburg en Kardinaal strandden op de zeventiende plek (M1) en Iris van Ophen reikte met paard Donna tot de zestiende plaats in de categorie M2.

Ruim een week eerder, op vrijdag 22 juli, deed Isa Geertsema met pony Tommie mee aan de Brabantse springkampioenschappen in Schijndel. Ze werd negende.

De dressuuramazones die zich voor het Nederlands kampioenschap in Ermelo kwalificeerden, kunnen zich de komende anderhalve week gaan voorbereiden. Of misschien nog snel op vakantie voor ze weer in de ring mogen verschijnen.