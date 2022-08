‘Achterop trike Madeira verkennen. Heerlijk!’

Tja, we kunnen inderdaad weer met vakantie, realiseerde Nelleke zich na twee coronajaren. En de advertentie over Madeira deed haar terugdenken aan het begin van de jaren tachtig. ,,Ik werkte destijd in café Oud-Brabant aan de Oirschotse Markt. De eigenaren waren op Madeira geweest en lieten me na afloop foto’s zien. Daar moet ik ook eens naartoe”, nam ik me voor.

Sweet memories

Na een gestrand huwelijk leerde de in Utrecht geboren Nelleke in het Oirschotse etablissement Arnold van den Oetelaar uit Boxtel kennen. ,,Hij was lid van de motorclub die zijn thuishaven had in Oud-Brabant. Na twee jaar kregen we een relatie en uiteindelijk verhuisden we naar Boxtel. Nou ja, als je met een motorrijder getrouwd bent, dan snap je wel dat je..