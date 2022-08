Gilde krijgt te weinig aanwas, maar legt hoofd niet in de schoot

Elk jaar trekt het Liempdse gilde in januari door de buurtschap Kasteren, op weg naar de veldkapel waar zijn patroonheilige Sint-Antonius Abt wordt vereerd.

Je zou het niet denken, als je deze maandagmiddag het schietterrein Antonius Bleek op rijdt. Problemen bij het gilde in Liempde? Waarom wordt hier dan toch met groot materiaal gewerkt? Bestuurslid Nol van Kemenade geeft uitleg: ,,Elke dinsdagavond komen ruim twintig dorpsbewoners hier jeu de boules spelen. Ze zijn geen lid van het gilde, maar we zijn er wel heel blij mee. Op de bestaande twee banen hebben we gewoon te weinig plek. De spelers gooien de boules tegen elkaars enkels. Dat kan natuurlijk niet.”

OP LEEFTIJD RAKEN

Het gilde vond de plaatselijke aannemer Jan van den Boomen bereid om de extra baantjes kosteloos aan te leggen. ,,Anders hadden we het waarschijnlijk niet voor elkaar gekregen. Het ledental is de voorbije jaren..