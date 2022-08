De bouw van de 27 woningen in de tweede fase van Reigerskant in Esch in beeld. De huizen vlogen als warme broodjes over de toonbank. In fase drie komen maximaal 36 woningen.

Appartementen in Reigerskant? Dat kan helaas niet

35 minuten geleden

Er komen geen appartementen in de derde fase van het nieuwbouwproject Reigerskant in Esch. Ook het aantal woningen blijft staan op maximaal 36. Peter den Ouden van Combinatie95 vroeg het Boxtelse college van B en W naar de mogelijkheden om de laatste fase uit te breiden met zodat starters meer kans maken, maar de gemeente laat weten vast te zitten aan het bestemmingsplan.

Niet alleen binnen de Boxtelse politiek heeft de wens om meer woningen te realiseren in Reigerskant, ook inwoners staan er om te springen. Dat blijkt ook wel uit het aantal inschrijvingen voor de acht starterswoningen uit fase twee: daar waren 47 belangstellenden uit het dorp voor. De jeugd in Esch kwam eerder al eens in opstand toen bleek dat het aantal betaalbare huizen in de nieuwe wijk door projectontwikkelaar Reuvers met twaalf werd teruggebracht.

Platform Esch’ Perspectief probeerde de wethouder er ook al van te overtuigen dat er meer goedkopere woningen moeten komen in het dorp, net zoals Combinatie95 dat heeft gedaan door er politieke vragen over te stellen. Maar tevergeefs, zo blijkt uit het antwoord van het college. Het huidige bestemmingsplan laat geen uitbreiding of bouw van appartementen toe, zo laten burgemeester en wethouders de partij weten. Het bestemmingsplan destijds nog goedgekeurd door de gemeenteraad van Haaren.

MEER RUIMTE

Het gemeentebestuur zoekt nog wel uit of er in de nieuwe wijk ruimte is voor extra woningbouw. Daarvoor zou dan een nieuw bestemmingsplan gemaakt moeten worden. Wethouder Wim van der Zanden bekijkt hiervoor de mogelijkheden, dat onderzoek moet in het derde kwartaal van dit jaar afgerond zijn. Daarmee probeert hij tegemoet te komen aan de wens voor meer woningen in Esch.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 27 woningen in Reigerskant, acht daarvan zijn voor starters. Deze zijn allemaal al verkocht. Hoewel Combinatie95 het jammer vindt dat uiteindelijk maar vier jongeren zijn ingeloot. Het is volgens het college echter niet mogelijk om belangstellenden uit andere gebieden uit te sluiten bij het toewijzen van de woningen, tenzij het landelijke beleid wordt aangepast. De huizen zijn wel alleen lokaal aangeboden en niet via makelaarswebsite Funda.