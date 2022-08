Scouts verlossen Spiderman van hoogtevrees

1 uur geleden

De verkenners en gidsen van Scouting Boxtel, jongens en meisjes in de leeftijd van elf tot en met vijftien jaar, hielpen vorige week Spiderman van zijn hoogtevrees af en verlosten Aquaman van zijn watervrees. Ze waren op zomerkamp in Baarn. Ook de meeste andere Boxtelse scouts waren er een weekje op uit.

De jongere kinderen bleven redelijk in de buurt en overnachtten in blokhutten, de oudere gingen wat verder weg, bijvoorbeeld naar Duitsland of Luxemburg, en sliepen in tenten. Veel zomerkampen stonden in het teken van een speciaal thema. In Valkenswaard hielpen de dwergen, meisjes in de leeftijd van zeven tot en met elf jaar oud, Alice uit Wonderland mysterieuze problemen op te lossen die veroorzaakt werden door een monster. De mannelijke tegenhangers van de dwergen, de welpen, verbleven in Maarheeze op de Avengers Campus. Daar zijn ze opgeleid tot superhelden zoals Iron Man, Captain America, Thor, Hawkeye en meer. De trollen, meisjes in dezelfde leeftijd als de dwergen, stootten koning Bertinus Bullebak van de troon tijdens hun Robin Hood-kamp in Heeze.

SUPERHELDEN

De gidsen en verkenners, jongens en meisjes tussen elf en vijftien, hielden zich in Baarn eveneens bezig met superhelden. Al klimmend hielpen ze Spiderman van zijn hoogtevrees af en na het zwemmen bleek Aquaman zijn waterangst kwijt.

Scouting Boxtel kent nog een verkennergroep. Een lange wandeltocht met alle bagage op de rug was een van de activiteiten van hun zomerweek in het Duitse Bad Münstereifel. Ze hebben bovendien quad gereden. De sherpa’s, meiden van vijftien tot en met achttien jaar, zochten het ook in het buitenland. Zij stapten op de mountainbike in het Luxemburgse Wiltz en maakten ‘s avonds bij het kampvuur vrienden met leeftijdsgenoten van andere groepen.

HOOGTEPUNT

Hoewel de wekelijkse opkomsten de ruggengraat vormen van het scoutingseizoen, is het zomerkamp het hoogtepunt van het jaar. Wie ooit zulke weken meemaakte, weet dat er onuitwisbare herinneringen ontstaan, vriendschappen groeien en soms zelfs liefdes opbloeien. Nachten bij een smeulend kampvuur, al dan niet met gitaar, tenten die kraken en zuchten onder hevige rukwinden, lange hikes met blikjes soldatenvoer, opgewarmd boven een brandend stukje spijkerstof.

Tijdens de kampen brengen scouts allerlei vaardigheden in de praktijk die ze gedurende het jaar spelenderwijs geleerd hebben. Verantwoordelijkheid nemen bijvoorbeeld, uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Zonder dat de jongeren daar bewust mee bezig zijn, worden ze zelfstandiger.. Ze beleven echter vooral weken vol kleine en grote avonturen, van vrijheid, van sport en spel. Ruim veertig vrijwilligers van Scouting Boxtel hebben zich ingezet om zo’n 130 kinderen en jongeren een onvergetelijk zomerkamp te bezorgen.

Op 1 september 2002 is Scouting Boxtel opgericht, binnenkort twintig jaar geleden. Het komende seizoen staat volledig in het teken van dit kroonjaar. 13 mei 2023 is er een reünie in blokhut Wickiup aan de Molenwijkseweg.

Hoewel de huidige vereniging twee decennia telt, was er al veel eerder sprake van scoutinggroepen in Boxtel. Over de geschiedenis van scouting in Boxtel is een boek gemaakt, dit kost vijf euro en is te bestellen via www.scoutingboxtel.nl.