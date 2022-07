Vorig jaar werd het jeu-de-boulestoernooi in Liempde eind september gehouden in eennatte en koude entourage.

Twintig boulesbanen in Concordiapark

Wie zondag 28 augustus Liempde bezoekt, waant zich in Frankrijk. Dan vindt de vierde editie plaats van de Open Liempdsen Herd jeu-de-bouleskampioenschappen. De dorpskern verandert in een levendige arena waar tachtig ploegen op twintig banen strijden om de winst. Ook aan het publiek is gedacht: met Franse muziek en een gastvrije horeca kan men rekenen op een gezellige familiedag.

In en rond het Concordiapark tegenover ontmoetingscentrum D’n Liempdsen Herd (Barrierweg) strijden vanaf 10.00 uur doubletten om de wisseltrofee en prijzen in de categorie ’Beste duo’. De prijsuitreiking vindt plaats rond 17.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich tot en met zaterdag 20 augustus inschrijven. Er kunnen maximaal tachtig koppels teams meedoen. De minimumleeftijd is twaalf jaar.