Rook in kelder B&B

1 uur geleden

In een woning aan de Bosscheweg in Boxtel, waarin ook B&B Bed & Wellness is gevestigd, ging zaterdagochtend tegen halftwaalf het brandalarm af. Een ploeg van de vrijwilliger brandweer constateerde dat het ging om rookontwikkeling in de kelder waar zich een sauna en zwembad bevinden.

Het is niet precies duidelijk waardoor de rook werd veroorzaakt, maar de brandweer vermoedt dat het met de elektrische installatie te maken heeft. Nadat die was uitgeschakeld werd de ruimte geventileerd.

Eigenaar Frans Bovendeert kreeg het advies om de installatie na te laten kijken voordat deze weer ingeschakeld wordt. De gasten van de bed and breakfast bleven ongedeerd. Ook de politie nam ter plaatse poolshoogte, maar hoefde niet in actie te komen.

BERMBRANDJE MUNSEL

Zaterdagmiddag werd de Boxtelse brandweer rond kwart voor drie opnieuw opgetrommeld. Nu voor een bermbrand in het plantsoen van de straat Munsel. Nog voor de blusploeg arriveerde had een buurtbewoner het vuur al gedoofd met emmers water. Er werd een verbrande wc-rol aangetroffen, waardoor het vermoeden bestaat dat vandalen het dorre groen hebben aangestoken. Van een dader werd verder geen spoor te vinden.