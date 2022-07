Litouwers vijftien jaar cel in voor roofoverval B&B Boxtel

Voor de roofoverval op en doodslag van B&B-houder Henk van den Oetelaar uit Boxtel zijn drie Litouwse mannen vandaag veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. Ook moeten zij twaalfduizend euro schadevergoeding betalen aan twee nabestaanden van het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een maand geleden achttien jaar cel tegen de drie verdachten die Van den Oeteaar in januari 2021 overvielen in zijn huis naast de B&B aan de Oude Boogaard. Vastgeketend aan een radiator werd de 73-jarige man anderhalve dag later dood gevonden door een nicht. Zijn laatste uren moet hij een martelgang hebben doorgemaakt. Uit de sectie op het lichaam van Van den Oetelaar, bleek dat hij zeventien gebroken ribben had, een klaplong, een gebroken onderkaak en veel bloeduitstortingen.

De officier van justitie verweet de Tomas V. (37), Ignaz P. (41) en Andrius G. (34) verweten extreem geweld te hebben gebruikt bij de overval: ,,Voor de nabestaanden moet het idee hoe Henk aan zijn einde is gekomen, ondraaglijk zijn. Kapotgeslagen, met vreselijke pijn en in doodsangst is hij als een afgedankt stuk vuil, vastgebonden op de grond, achtergelaten. En waarom? Om een paar rotcenten, die natuurlijk op geen enkele manier in verhouding staan tot wat hem is aangedaan.”

V. had al eens bij Van den Oetelaar in de bed and breakfast overnacht en dacht dat daar wel contant geld te halen viel. Hij overtuigde P. en G. ‘s nachts vanuit Duitsland, waar het drietal op dat moment verbleef, naar Boxtel te rijden. Na de mishandeling gingen de drie mannen er met geld en enkele flessen wijn vandoor.

De oudste twee mannen werden twee maanden na de overval opgepakt in Voorburg en Dordrecht. De derde werd in mei vorig jaar aangehouden zijn geboorteland. De verdachten zitten sinds die tijd in voorarrest. Dat voorarrest wordt in mindering gebracht op de straf. De rechter hield bij zijn vonnis rekening met de voorwaardelijke invrijheidstelling die sinds een jaar van kracht is. Dat betekent dat de mannen niet eerder dan na dertien jaar op vrije voeten komen.