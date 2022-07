Liempdse landbouwer oogst spelt

De percelen met het wuivende koren liggen achter de woningen aan de Heuvelstraat en de Koolhof, waardoor nieuwsgierige bewoners vaak de werkzaamheden komen aanschouwen. De Liempdenaar geeft graag uitleg over het oogsten van het graan. Overigens staat de spelt van Jennissen ook op percelen in Gemonde, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Het graan moet op het juiste moment van het land worden gehaald, om te voorkomen dat het uitschiet. Dat is ook dit jaar weer gelukt. In Geleen wordt het spelt gepeld en gewassen, waarna het gemalen wordt in Oisterwijk, Eerde en Best. Bakkers in de regio verwerken het meel tot streekproducten.