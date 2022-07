Wie biedt Belgische Juliëtte of Thaise Patranid een thuis?

15 minuten geleden

Studeren op een Boxtelse middelbare school (of ergens anders in Nederland), maar de taal niet spreken. Tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld maken eind augustus de overstap om in ons land de cultuur en tradities te leren. Het bureau Travel Active maakt de leerzame reis mogelijk en is daarvoor op zoek naar gezinnen die een buitenlandse leerling in huis willen nemen.

Nederland wordt steeds populairder als ‘high school’-bestemming. Ons land wordt gezien als veilig en gastvrij. Travel Active ziet een toename in het aantal aanmeldingen binnen het High School Holland-programma dat de organisatie enkele jaren geleden heeft opgezet. Jongeren uit andere landen komen graag naar Nederland om hier op een middelbare school kennis te maken met onze cultuur en taal.

EEN AVONTUUR

Een uitwisseling is vaak een avontuur voor de student. Maar ook het gezin dat hem of haar opvangt, leert over de tradities en cultuur van een buitenlandse gast. Het is daarbij mogelijk om iemand voor een korte periode in huis te halen, of voor een heel schooljaar. Gastgezinnen krijgen bij plaatsing begeleiding van een coördinator. Daarnaast organiseert deze ook lokale tripjes. Wie een student in huis neemt, doet dat overigens op vrijwillige basis. Een familie betaalt dus zelf de kost en inwoning van het tijdelijke gezinslid. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de scholier of de organisatie.

Travel Active is voor eind augustus nog op zoek naar gastgezinnen voor een viertal uitwisselingsstudenten. De sportieve Juliëtte komt uit het Waalse deel van België, Patranid en Ratthanun uit Thailand en Margherita uit Italië. Meer informatie over deze jongeren is te vinden op de website: www.travelactive.nl. Meer informatie is ook op te vragen via e-mail: highschoolholland@travelactive.org of telefoonnummer (085) 222 48 10.