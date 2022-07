Een kwarteeuw geleden verdween de voetbrug over het spoor. Bijna zeventig jaar vormde die een verbinding tussen de Baroniestraat en de Van Salmstraat.

Spoorwegen veranderden aanblik Boxtel ingrijpend

11 minuten geleden

In de serie dorpswandelingen van Beleef Boxtel voeren gidsen belangstellenden woensdag 3 augustus door het Stationskwartier. Een dag later staat de route langs kasteel Stapelen op de agenda.

Deelnemers leren wat de komst van de spoorwegen voor Boxtel heeft betekend. Het inwoneraantal verdrievoudigde in korte tijd en houtwerven, wasserijen en weverijen kwamen tot bloei. De gemeente heeft veel grond van kasteel Stapelen gekocht om dit mogelijk te maken. Wie meeloopt, ervaart hoe de Industriële Revolutie aan het eind van de negentiende eeuw in Boxtel veranderde. De lengte van de route is 2,5 kilometer.

KASTEEL STAPELEN

De route langs kasteel Stapelen laat donderdag 4 augustus zien wat voor invloed de adellijke heren van Boxtel hadden. Niet alleen in hun baronie maar ook ver daarbuiten. Ook krijgen bezoekers te horen dat Willem van Oranje eens in de waterburcht overnachtte, net als de Franse zonnekoning Lodewijk XIV. Wandelaars leren hoe de kasteelheren echte ridders werden en hoe zij invloed kregen aan het Bourgondische hof. De afstand van deze wandeling is twee kilometer.

Aanmelden is noodzakelijk en geschiedt via e-mail: rondleidingenboxtel@gmail.com of telefonisch: 06-22 56 20 01. Deelname kost twee euro.

Beide excursies starten om 19.30 uur: de eerste vanaf het Stationsplein, de tweede bij het gemeentehuis aan de Markt.