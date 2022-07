Krant in zomer mogelijk per post

Het legertje bezorgers van Brabants Centrum is deze zomer niet optimaal bezet. In sommige wijken is geen vervanging voor de vakantievierende vaste bezorger. In die situaties wordt de krant per post verstuurd en op vrijdag bezorgd.

Vanwege deze ‘noodmaatregel’ doet het team van Brabants Centrum een vriendelijk verzoek aan de leden: mocht de krant niet op donderdagavond in de bus vallen, wacht dan sowieso even vrijdag af. Mocht ook dan nog geen editie op de deurmat vallen, kunt u daarvan melding maken door een e-mail te sturen naar bc@brabantscentrum.nl of door duidelijk straatnaam en huisnummer in te spreken via het telefonisch antwoordapparaat: (0411) 67 25 13.

Ook als het kantoor is gesloten, worden meldingen afgehandeld en de krant nabezorgd.