Veertig ondernemers lieten zich in het kantoor van Vion bijpraten over energietransitie.

Ladonk denkt en praat over energietransitie

5 minuten geleden

Ondernemers van bedrijventerrein Ladonk spraken begin juli tijdens een informele kennismakingsavond van Klankbord Ladonk over duurzaamheid. Veertig bezoekers luisterden in het kantoor van slachterij Vion op Boseind naar een lezing over energietransitie door netbeheerder Enexis. De avond leverde waardevolle input op voor een nieuwe dialoogsessie, aldus klankbordvoorzitter Ton Jonkers.

Tijdens de bijeenkomst gingen burgemeester Ronald van Meygaarden en wethouder Mariëlle van Alphen (economie en participatie) in gesprek met de ondernemers in de zaal. Sander Bierens van Enexis was uitgenodigd als gastspreker. Hij nam de bezoekers mee in de actualiteit van energietransitie, mét concrete acties voor de ondernemers, en de rol van Enexis daarin.

Duurzaamheid is een onderwerp dat veel ondernemers bezighoudt, stelt Jonkers. Dat bleek volgens hem ook tijdens de samenkomst bij Vion. In het najaar is het een van de thema’s waarmee Klankbord Ladonk aan de slag gaat.

ONDERZOEK ENERGIEHUB

De gemeente Boxtel kondigde begin juni een onderzoek door Firan aan naar de mogelijkheden van een energiehub, mede als oplossing voor de huidige transportschaarste. Het onderzoek start met de inventarisatie van de grootste bedrijven op Ladonk, waarbij wordt gekeken naar huidig verbruik en opwekcapaciteit én eventuele geplande wijzigingen hierin. Eind september wordt daarvoor een kick-off georganiseerd. De verwachting is dat Firan eind 2022 het onderzoeksrapport zal opleveren.

Een dialoog over duurzaamheid wordt de tweede sessie van Klankbord Ladonk in een geplande reeks waar ondernemers en andere belanghebbenden hun kennis, inzichten en ervaringen kunnen delen. Na de zomervakantie ontvangen bedrijven een uitnodiging om deel te nemen en zo de handen ineen te slaan voor een duurzamer Ladonk.

AANMELDEN

Ondernemers die willen meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s kunnen zich aanmelden via de website www.klankbord-ladonk.nl. Daar is ook meer informatie te lezen.