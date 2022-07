Optredens moeten voor meer reuring zorgen in wijk Selissenwal

1 uur geleden

Om meer reuring in de wijk te krijgen, vindt zondagmiddag 28 augustus een buitenconcert plaats van lokaal talent bij gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof in Boxtel. Zangeres Joia, duo Pim to the Max en singer-songwriter Patrick Hendriks laten van zich horen. Later in het seizoen volgen meer optredens onder de noemer Concert aan de Vijver.

De nieuwe muziekreeks in de wijk Selissenwal is een initiatief van beide beheerders van het gemeenschapshuis, Gerard Thijs en Hans Slegers, in samenwerking met Hendriks en wijkorgaan Platform Selissen. Thijs en Slegers zagen hoe succesvol de optredens bij de spiegeltent in kasteelpark Stapelen enkele weken geleden waren. En ook hoe sfeervol onlangs de Bazaar verliep in wandelpark Molenwijk.

Het zijn in hun ogen twee prachtige locaties om muziek te maken, maar wijzen erop dat er méér leuke plekken zijn voor optredens. Zoals het terras van De Walnoot aan de vijver Heerewaerde. ,,Een plek waar veel te weinig gebruik van wordt gemaakt”, vinden de beheerders die gelet op hun leeftijd op zoek zijn naar opvolgers. Die zijn nog niet gevonden.

KAFFEE DE NOOT

De Walnoot is voor veel mensen in Boxtel al jaren een begrip en ontmoetingsplaats. Het gemeenschapshuis beschikt over een café met twee biljarttafels waar mensen op doordeweekse dagen terecht kunnen voor een kopje koffie of een drankje. Verder worden diverse zalen verhuurd voor onder meer vergaderingen, cursussen, sportactiviteiten of culturele evenementen. Daarnaast kan men er kaarten, handwerken en biljarten, allemaal gratis voor de deelnemers.

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, onder andere door Platform Selissen. Jongerenwerk R-Newt heeft De Walnoot ook gevonden. Voor jongeren vanaf tien worden op woensdag activiteiten gehouden.

Samen met het Platform Selissen is het bestuur van het gemeenschapshuis nadrukkelijker gaan samenwerken om activiteiten te organiseren voor inwoners van de wijk. Zo wordt een keer per maand onder de noemer Kaffee De Noot een ontmoetingsavond gehouden met een hapje, een drankje en een loterij. En elke derde vrijdagavond van de maand wordt er een dansavond bij De Walnoot georganiseerd.

ZANGERES JOIA

De muzikale middag aan de vijver is zondag 28 augustus vanaf 14.00 uur gratis toegankelijk en wordt zoals gemeld verzorgd door lokale artiesten. Het duo Pim to the Max wordt gevormd door Pim Lavaleije en Max Breuer die akoestische covers spelen van uiteenlopende muziekstijlen.

Zangeres en tekstschrijver Joia is docent aan Fontys Rockacademie in Tilburg en Codarts Popacademie in haar woonplaats Rotterdam. In 2016 was ze finalist in de Grote Prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. Ze heeft albums en diverse singles uitgebracht en was eerder dit jaar nog te horen tijdens het populaire Boxtelse festival Boer zoekt Band.

Patrick Hendriks treedt al zo’n dertig jaar alleen of met een band op waarbij verscheidene podia zijn betreden. Aan de vijver wisselt hij eigen muziek af met rock- en soulcovers.

OPTREDENS WELKOM

In de maanden erna klinkt er nog meer muziek in of bij De Walnoot. Onder meer van de band GreySix en de Gildenbondsharmonie. De beheerders van De Walnoot hopen dat ook andere artiesten of orkesten zich melden om op te komen treden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.dewalnootboxtel.nl.