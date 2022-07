Gemondse ponyruiter pakt Brabantse springtitel

55 minuten geleden

Jolien Duijts van de Gemondse ponyclub De Pikeurtjes is zondag met pony Pablo R Brabants kampioen geworden op het onderdeel springen in de klasse C80. De provinciale titelstrijd vond plaats op het terrein van manege De Molenheide in Schijndel.

Jolien (foto onder, eigen collectie) reed met haar pony een goed basisparcours met een technisch gedurfde barrage, waarbij ze risico nam. Ze was als enige combinatie foutloos in haar rubriek.

Clubgenootje Ima van der Velden werd met Magic Lady vijfde in deze categorie. Met haar andere pony Nero werd Ima reservekampioen. Komend weekeinde vinden de Brabantse dressuurkampioenschappen plaats in Deurne.