Weer ‘ouderwets’ naar de kermis in Liempde

1 uur geleden

Botsauto’s, een draaimolen en grijpkramen. Het zijn enkele kermisattracties die vanaf zaterdag 6 augustus in en rond het Concordiapark en het Raadhuisplein zijn te vinden. Tot en met woensdag 10 augustus barst het jaarlijkse volksfeest weer los.

Na een jaar zonder kermis werden de attracties vorig jaar verspreid over het Raadhuisplein en evenemententerrein D’n Tip. Allemaal vanwege corona. Nu staan álle attracties, ook de snoep- en oliebollenkraam, weer op hun vertrouwde plek.

De kermis opent zaterdag om 15.00 uur. Naast de al genoemde vermaakzaken, zijn ook de Crazy Sjimmy (cakewalk), Wild Thing (draaibank), trampolines en Super Jet en spelzaken als de schietsalon, pusher en touwtje trekken weer in Liempde te vinden.

HORECA

Bij de horecazaken worden de terrassen uitgebreid en worden diverse optredens verzorgd. Bij café De Durpsherberg klinkt alle dagen muziek, met op maandag 8 augustus een optreden van feestduo Two for You. Bij de Buren (voorheen ‘t Huukske) heeft elke dag een andere dj staan die extra sfeer brengt. Ook op het terras van het Wapen van Liempde is er vijf dagen muzikaal vertier.