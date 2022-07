Bouwplan Nieuw Koolwijk stuit op weerstand in Esch

Buurman Tini Denissen is niet blij met de plannen om zes ruimte-voor-ruimtewoningen naast zijn weiland te bouwen. Hij is bang dat de nieuwe bewoners gaan klagen over zijn paarden.

In het gebied waar zes luxe woningen moeten komen, werden in de jaren zestig sporen gevonden van een Romeinse villa en een pottenbakkerij. Een stuk verderop, aan de Haarenseweg (Hoogkeiteren), werden enkele graven ontdekt met daarin het uit oranjerood barnsteen gesneden beeldje van de Romeinse wijngod Bacchus. Veel is dus al uit de grond gehaald of gedocumenteerd, maar niet het héle gebied is destijds onderzocht.

PROEFSLEUVEN

Om de ruimte-voor-ruimtewoningen te realiseren, zijn de afgelopen jaren diverse proefsleuven gegraven door archeologisch onderzoeksbureau Sweco. Dat moet omdat een deel van de beoogde bouwlocatie bestempeld is als archeologisch monument. De senior archeoloog concludeerde onlangs dat er niet..