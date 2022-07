Dubbeltjesmarkt: vier popjes voor één euro. Een koopje!

Het is vaste prik op de eerste woensdagmiddag van de schoolvakantie. In het plantsoen rondom de generatietuin bij de Kinderboerderij in Boxtel spreiden tientallen kinderen een kleedje uit. Zorgvuldig zetten ze er hun overtollige speelgoed neer voor de verkoop. ,,Ook die leesboekjes mogen weg. Ze zijn nu te makkelijk voor mij”, zegt Fleur, die samen met haar broer Gijs ook van de partij is.

,,Alles mag weg. Zelfs die speelgoedvleugels van een lieveheersbeestje, ook al zijn ze eigenlijk van mama”, grinnikt het meisje dat na de zomervakantie naar groep vijf van basisschool De Beemden gaat. Moeder Nathalie vergezelt haar kinderen en kleurt een beetje rood op de wangen: ,,Dat laatste had je er niet bij hoeven zeggen, Fleur...”

Er meldt zich een mevrouw die interesse heeft in een K3-popje. ,,U mag het meenemen voor vijftig eurocent.” Die prijs bevalt de klant wel. En ze neem nog drie andere, kleinere popjes mee en overhandigt Fleur een euro. ,,Zo, de eerste winst is binnen”, glundert de marktkoopvrouw in de dop.

STILZITTEN? NEE HOOR!

Broer Gijs, ook leerling van De Beemden en na de vakantie in groep zeven te vinden, kijkt het allemaal aan en denkt er het zijne van. ,,Ik zou vanmiddag liever thuis spelen”, mompelt-ie. ,,Nu moet ik hier twee uur blijven zitten.” ,,Nee hoor”, lacht moeder. ,,Je hoeft helemaal niet te blijven zitten. Probeer maar mensen aan te spreken en te overtuigen dat ze iets van je kopen. Want ik wil het liefst niets mee terug naar huis nemen.”

Met name het houten speelgoedkeukentje wil de familie Van den Bogaard graag kwijt. Het was nog een heel gesjouw om het gevaarte op de fiets mee te nemen. Maar kijk, er meldt zich een belangstellende. Fleur: ,,Het keukentje is wel een beetje kapot.” ,,En het kan ook wel een likje verf gebruiken”, zegt haar moeder. ,,Maar wat wil je. Fleur kreeg het toen ze een jaar oud was en inmiddels is ze acht.” De klant trekt haar portemonnee en betaalt de drie euro’s met plezier.

Woensdag 31 augustus is er opnieuw een dubbeltjesmarkt op het grasveld tegenover de Kinderboerderij. Ook dan duurt deze van 14.00 tot 16.00 uur.