Bouwrijp maken nieuwbouwplan Jorishof van start

Het wachten is nog op een definitieve oplossing voor de verkeersontsluiting. Toch is het Liempdse aannemingsbedrijf Van den Boomen in opdracht van projectontwikkelaar Van Wanrooij inmiddels gestart met het bouwrijp maken van het postzegelplan Jorishof aan de Eindhovenseweg in Boxtel.

Van Wanrooij streeft er volgens woordvoerder Mark van Roekel naar om eind dit jaar te starten met de bouw van twintig nieuwbouwhuizen. Die zijn allemaal verkocht. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van nutsvoorzieningen als water en elektra.

Naast het monumentale bedrijfspand, ooit een stoomwasserij waarin het Schijndelse bedrijf IMvest momenteel luxe appartementen realiseert, is een zandbed aangelegd. ,,Dat wordt de bouwweg”, verduidel..