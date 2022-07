Kaartverkoop valt tegen: Kromploegers blaast feestweekend af

1 uur geleden

Met een nieuwe opzet wilde de Liempdse hofkapel De Kromploegers een frisse muzikale wind laten waaien door hun jaarlijkse feestweekend in september. Maar ‘de kaartverkoop valt dramatisch tegen’ en dus trekt de club de stekker uit het evenement. ,,Met pijn in ons hart, maar het financiële risico is te groot”, aldus medeorganisator Maarten Termeer.

Na zeven edities Oktoberfest besloot de hofkapel met die feestavond te stoppen. De leden wilden graag eens wat andere muziek spelen. En zo ontstond Tent Fistje Nie!? Dat feest zou plaatsvinden op vrijdag 23 september met Snollebollekes en Liempdenaar Jan Biggel als gasten, waarbij De Kromploegers hun dorpsgenoot muzikaal zou begeleiden. Een dag later, zaterdag 24 september, stond Back 2 the Music op het programma en was discolegende Boney M gestrikt. Zondag stond er nog een gratis toegankelijk foodtruckfestival op het programma. De locatie bleef wel als vanouds: evenemententerrein D’n Tip.

ALTERNATIEF

Met nog twee maanden te gaan merkte de organisatie dat de kaartverkoop ver achterliep bij de verwachtingen, ondanks alle enthousiaste reacties. ,,Een tent huren die vervolgens half leeg staat kost veel geld. En er moet ook stroom naar toe, toiletten en de bar moet ingericht. Het financiële risico werd voor onze vereniging te groot. Daarom hebben we er voor gekozen om het evenement af te blazen”, aldus Termeer. Hij vervolgt: ,,We organiseren deze grote feesten zodat we als club zijnde door het jaar heen mooie dingen kunnen doen, het is niet ons doel. We gaan nu dan ook zeker niet bij de pakken neerzitten en zijn op zoek naar een alternatieve invulling in hetzelfde weekend. Iets wat minder geld kost. Wellicht nog een optreden in de Serenade, de muzikanten zijn nu immers toch vrij. We vinden het heel erg jammer, maar het is op dit moment de enige juiste keuze om te stoppen.”

AFWACHTEN

Termeer denkt dat de tegenvallende kaartverkoop mede te maken heeft met het post-coronatijdperk. ,,Er zijn heel veel inhaalfeestjes, dus de agenda staat bij de meeste mensen vol. Maar er zijn ook genoeg mensen bij die nu langer wachten om een kaartje te kopen, omdat ze eerst willen zien wat het weer gaat doen bijvoorbeeld. Maar daar kunnen wij als organisatie natuurlijk niet op wachten”, legt de Liempdenaar uit.

Iedereen die al kaarten heeft gekocht voor een van de twee of beide avonden, kan het geld terugvragen of deze inzetten voor het alternatief. Uiterlijk eind augustus brengt De Kromploegers naar buiten wat er voor het feestweekend in de plaats komt.