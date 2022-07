‘Stikstof niet alleen probleem van boer’

1 uur geleden

Dat de stikstofplannen van het kabinet ook lokaal flinke gevolgen hebben, is wel duidelijk. De fractie Balans in de Boxtelse gemeenteraad vroeg vorige week de ministers te stoppen met de plannen. Maar haar twee coalitiepartners, Combinatie95 en INbox, denken daar anders over en pleiten er deze week samen met D66, PvdA-GroenLinks en SP voor dat alle inwoners een bijdrage leveren aan de oplossing, niet alleen de boeren.

De vijf Boxtelse partijen stuurden deze week een brief naar ministers Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit), evenals naar de provinciebestuurders. Zij reageren daarmee op de brief die Balans een week eerder naar Den Haag stuurde en willen zo een ander geluid laten horen. ,,Gebaseerd op feiten, kansen, maar ook een kritisch geluid over de uitvoering”, geven de fractieleiders aan. De actie toont aan dat binnen de drie Boxtelse coalitiepartijen niet eensluidend gedacht wordt over de aanpak.

Twee weken eerder ondertekende Boxtel een brief die vanuit de regio Noordoost-Brabant in samenspraak met de provincie is verstuurd en waarin afkeurend wordt geschreven over de wijze waarop het Rijk nu met de boeren communiceert.

JURIDISCHE KWESTIE?

Balans ziet de stikstofplannen als een ‘juridische kwestie’ die is ontstaan doordat Nederland veel Natura 2000-gebieden heeft. Fractievoorzitter Gerlof Roubos ziet dat aantal liever dalen. Tot grote schrik van de vijf partijen. Zij wijzen op de gevolgen van overbelasting door stikstof die zichtbaar zijn in de Kampina en willen de beschermde status van het natuurgebied tussen Boxtel en Oisterwijk niet opgeven. Het baart hen zorgen dat anderen slechts kiezen voor een juridische benadering.

Doordat de overheid het stikstofprobleem jarenlang heeft doorgeschoven en heeft ingezet op schaalvergroting en innovatie, krijgt zij nu het deksel op de neus. ,,Door het late ingrijpen zijn de maatregelen nu extra hard en rigoureus. De onzekerheid die de plannen met zich meebrengt, heeft een enorme impact op de levens van onze boeren”, schrijven de partijen in hun brief.

VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de stikstofuitstoot ligt volgens de briefschrijvers niet alleen bij de boeren. Ook burgers kunnen daar aan bijdragen, zo is de gedachte. ,,Dat een transitie in de landbouw nodig is, is helder. Maar dat betekent niet dat alle agrarische bedrijven moeten verdwijnen. Laten we samen inzetten op innovatie.” De vijf fracties wijzen daarbij op de al bestaande initiatieven van de Herenboeren (andere kijk op landbouw), stichting Ark (natuurgebieden terugbrengen en uitbreiden) en Transition Town Boxtel (duurzaam leven onder de aandacht brengen bij inwoners).