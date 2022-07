Boxtelse jeugd kan zich in vakantie uitleven tijdens ZomerTijd

1 uur geleden

De zomer is dit jaar niet zo saai als in 2020 en 2021, toen het coronavirus vrijwel alle kinderactiviteiten lamlegde. Toch zien jongerencentrum B-Town, R-Newt en voetbalclub ODC dat er behoefte is aan extra sportiviteit in de vakantieperiode. Tijdens de hele maand augustus kan de jeugd terecht op het hoofdveld, maar ook in de rest van Boxtel.

Vakanties, de kermis, bouwdorpen, het ging vorig jaar allemaal niet door. Een saaie zomer wachtte voor de Boxtelse jeugd, maar de medewerkers van R-Newt en B-Town lieten het daar niet bij zitten. De contacten met ODC liepen al langer en dus klopten de jongerenorganisaties bij de voetbalclub aan met het idee om sportieve spelletjes te gaan spelen in de zomermaand.

Het idee sloeg aan en daarom kiezen de drie partijen er dit jaar wederom voor om de handen ineen te slaan en de thuisblijvers in beweging te houden. In augustus is het drie middagen per week mogelijk om te komen sporten op verschillende plekken. Op de woensdagen 3, 10, 17 en 24 augustus kan iedereen vrij komen voetballen op het hoofdveld van ODC aan de Platanenlaan. Dat is ook de locatie voor de spelletjesmiddagen op de vrijdagen 5, 12, 19 en 25 augustus. Het veld is dan beschikbaar tussen 14.00 en 17.00 uur.

ANDERE LOCATIES

Op de vier donderdagen in augustus verkassen de jongerenmedewerkers met hun sportmaterialen naar andere locatie in Boxtel en Liempde. Op 4 augustus staan zij bij Hoogheem en de skateramp in de wijk Boxtel-Oost aan de Maastrichtsestraat. Een week later, 11 augustus, is het sportveldje aan de Gezworenen (het oude ‘havo’-veldje) the place to be. Op 18 augustus is de jeugd in Liempde aan de beurt en op 25 augustus strijken de jongerenwerkers neer bij de skateramp en pannakooi in Boxtel-Oost. Zij zijn op de genoemde locaties tussen 13.00 en 17.00 uur.

IEDEREEN MAG MEEDOEN

Vooraf aanmelden is dit keer niet meer nodig. Iedereen kan tijdens de drie dagen meedoen. Welke spelletjes er gespeeld gaan worden verschilt per dag. Wellicht komt het bubble-voetbal (zie foto hiernaast) weer een keer voorbij.