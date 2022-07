Geen dwang bij uitbreiding monumentenlijst

Vijftig panden die werden opgetrokken in de periode tussen 1940 en 1965 kunnen in de gemeente Boxtel de monumentenstatus krijgen. Maar alleen als de eigenaren dat ook zelf willen, benadrukt wethouder Désiré van Laarhoven.

Woningen, schoolgebouwen, kantoren, maar ook kunstwerken die aan de gevel van een pand prijken, komen in aanmerking om op de lijst met gemeentelijke monumenten geplaatst te worden. Een van de bekendste gebouwen uit de zogeheten wederopbouw is wel het Jacob-Roelandslyceum (JRL) aan de Grote Beemd. Ontworpen door de Boxtelse architect Jan Strik en gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw.