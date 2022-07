What’s Up, Phileine & Joop?

Vanaf het veld van honk- en softbalvereniging JRC Ducks in sportpark Den Wielakker klinken deze zaterdag vrolijke kinderstemmen. Voor de jeugdleden is er een dag vol activiteiten op de eerste dag van de zomervakantie. Ze mogen ook nog iemand meenemen, want Ducks kan altijd nieuwe jonge aanwas gebruiken. Phileine van Dun (8) is een paar maanden geleden bij de pupillen begonnen. Joop Zwijnenberg (17) weet al even wat voor leuke sport honkbal is.

De Ducks jeugddag, dat klinkt gezellig. Wat doen jullie vandaag allemaal? Phileine, die nog flink nat is door het watergevecht: ,,We hebben een stormbaan waar we overheen mogen en we hebben met waterballonnen gespeeld.” Joop vult zijn jonge clubgenoot aan: ,,En we spelen natuu..