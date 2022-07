Wes van der Steen maakt muzikale comeback

Zingen, het is zijn lust en zijn leven. Maar al een paar jaar nadat Liempdenaar Wes(ley) van der Steen in 2008 de bühnes bestormde, sloeg het noodlot toe. De zanger kreeg helse pijnen in zijn darmen. Het duurde vijf jaar voordat er duidelijkheid was wat er met hem aan de hand was en nog eens vijf jaar voor hij zijn onzekerheid en angst om te zingen overwon. Maar na tien jaar heeft de nu 29-jarige Van der Steen een knop in zijn hoofd om kunnen zetten. Zijn nieuwe single ‘Feesten tot de zon opkomt’ is zijn muzikale comeback. ,,Het heeft lang geduurd, maar ik ben klaar om te gaan knallen.”