‘Sociale huren in Boxtel niet te hoog’

1 uur geleden

De gemeente Boxtel is niet van plan om met woningbouwcorporaties in gesprek te gaan over een matiging van de huren. Dat gebeurt volgens B en W namelijk al. Dat blijkt uit een antwoord op vragen van de SP-fractie. Wel houdt het college de betaalbaarheid voor huurders in de gaten.

Het college vindt de sociale huren in Boxtel niet te hoog. Daarvoor zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties, zoals Joost. De huurprijzen in de vrije sector zijn wel fors toegenomen, zien ook B en W. Dat komt mede door het beperkte aanbod en omdat een deel van de woningzoekenden geen toegang heeft tot sociale huurwoningen. ,,Door de fors gestegen energieprijzen is er sinds eind 2021 opeens een uitzonderlijke situatie ontstaan die veel huishoudens in de portemonnee raakt”, schrijft het college aan de SP. Volgens de socialisten in de Boxtelse gemeenteraad komt een groeiende groep mensen door huurverhogingen in de problemen. Toch vormt dat niet de belangrijkste oorzaak van betalingsproblemen, oordeelt het college.

De SP kaartte in het voorjaar vochtproblemen in diverse sociale huurwoningen aan bij gemeente en woonstichting Joost. Dit soort gebreken zijn volgens de fractie reden om geen huurverhoging op te leggen. Daarvoor wijst het college echter op de huurcommissie. Die kan een verlaging van de huur adviseren als blijkt dat de problemen groot zijn. ,,Dat systeem werkt volgens ons prima”, aldus B en W.

Burgemeester en wethouders wijzen ook op de beperkingen die het Rijk oplegt voor het verhogen van de huur. Dat gaat ook de komende jaren nog door, zo is onlangs afgesproken met Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. ,,We zetten ons in voor betaalbaar wonen, dus dat nemen we ook mee in de nieuwe woonvisie en de daaruit voortkomende prestatieafspraken met woningbouwcorporaties”, aldus het dagelijks bestuur van Boxtel in zijn brief aan de socialisten.