Diëtist helpt laaggeletterden met gezond eten

57 minuten geleden

Samen met de diëtist naar de supermarkt: dat is een van de onderdelen van het programma Voel je Goed! Inwoners van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel die moeite hebben met lezen en schrijven, krijgen daarbij gratis les in voeding en beweging.

,,Het is vaak lastig informatie over gezonde voeding te vinden en begrijpen. Zeker als lezen en informatie zoeken niet je sterkste punten zijn”, aldus een woordvoerder van beide gemeenten. Daarbij wordt erop gewezen dat ongezond eten verleidelijk is, dat er makkelijk aan te komen is en leidt tot meer risico op overgewicht en gezondheidsklachten. Volgens de gemeenten vragen zorgverleners niet altijd door naar iemands lees- en schrijfvaardigheid. Begeleiding van huisartsen en diëtisten sorteert daarom niet altijd effect.

Een getrainde vrijwilliger gaat met een groep van zes deelnemers van start. Die krijgen twintig keer een wekelijkse les van drie uur. Naast dat bewegen hier onderdeel van uitmaakt, geven diëtisten professioneel advies in eenvoudige taal.

Een van de onderdelen is een les in de supermarkt. Dit alles gebaseerd op de Schijf van Vijf en de Beweegrichtlijn. Bovendien zijn vervolglessen in taal maar ook rekenen mogelijk.

AANMELDEN

Het programma wordt aangeboden door GGD Hart voor Brabant, Stichting Lezen en Schrijven, Taalhuizen Boxtel en Sint-Michielsgestel, diëtistenpraktijk Van Mensvoort en SP Diëtist en Leefstijlcoach. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Kelly de Bont van de GGD, e-mail: k.de.bont@ggdhvb.nl of telefoonnummer 06-58 08 91 90.