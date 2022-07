‘In snelle tred naar Santiago de Compostella’

Evert Meijs poseert aan de rand van de bebouwde kom in Santiago de Compostella. Hij wandelde in negentig dagen 2.425 kilometer.

Evert Meijs (67) herinnert zich de bedevaarten vanuit zijn ouderlijk huis naar de Willibrorduskapel op Luissel als de dag van gisteren. Als jong Boxtels manneke stiefelde hij naar het erf van de ‘Apostel van Brabant’. In het voorjaar en de zomer van 2022 stond de pelgrimage naar Santiago de Compostella op het programma, een wandeltocht van 2.425 kilometer die al 25 jaar op zijn bucketlist stond. ,,Mijn wandelschoenen heb ik na voltooiing in de vuilnisbak gegooid.”

Een spreekbeurt van dochter Brigitte, voorgedragen in de benedictijner abdij van Achelse Kluis, bracht Evert ooit op het idee naar Santiago de Compostella te willen wandelen. ,,Na die spreekbeurt heb ik in de abdij een wandelstok gekocht en die heeft op me staan wachten”, grinni..