Burgemeester op bezoek bij Hobbycentrum

39 minuten geleden

Burgemeester Ronald van Meygaarden bracht woensdag voor het eerst een bezoek aan Hobbycentrum Boxtel (HCB). Hij gaat bekijken in hoeverre de gemeente een bijdrage kan leveren aan het fonds voor minima dat HCB heeft opgezet. ,,Het centrum vervult een belangrijke sociale functie binnen de gemeente. Als het ons lukt om mensen uit hun isolement te krijgen, leveren we een goede bijdrage aan het welzijn van onze burgers.”

Het bestuur van HCB leidde de burgemeester woensdag door het pand aan de Baroniestraat. Hij had al eerder langs willen komen, maar de coronapandemie was een sta-in-de-weg, zo bekende hij. Wethouder Hans Heesen zou ook mee komen, maar hij meldde zich uiteindelijk toch af.

Van Meygaarden gaf tijdens zijn bezoek aan het belangrijk te vinden dat de gemeente een stimulerende rol te spelen in de diensten die HCB biedt. De bestuursleden wezen hem daarbij op het fonds HCB. Daar kunnen mensen me teen minimum- of bijstandsinkomen een beroep doen zodat zij tegen een laag tarief toch aan een cursus of workshop kunnen deelnemen. Daarop gaf de burgemeester aan dat hij wil nadenken over hoe de gemeente een bijdrage kan leveren aan dit fonds.

BLAUWE ZONE

Daarnaast stipte het bestuur nog het gebruik van de blauwe parkeerzone aan. De maximale parkeertijd is twee uur en dat is aan de krappe kant voor bezoekers die met de auto komen en een hele ochtend of middag met hun hobby bezig zijn. Dat ervoer Van Meygaarden ook, want na twee uur was de rondleiding voorbij.