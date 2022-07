Samen bidden en zingen tijden New Wine Conferentie op landgoed Velder

Zo'n vijfduizend gelovigen zijn sinds zaterdag bij elkaar gekomen op landgoed Velder in Liempde. De New Wine zomerconferentie biedt naast de gebruikelijke kerkdiensten ook muziek en workshops voor jong tot oud.

Zo’n vijfduizend gelovigen arriveerden zaterdag op landgoed Velder in Liempde voor een week lang samen bidden, zingen en workshops. De New Wine Zomerconferentie trapte de eerste dag nog rustig af, maar zondag stond er al een vol programma voor de bezoekers.

Zo begon de dag met een kerkdienst in de grote tent. Daar sprak broeder Sam tot alle aanwezigen en vertelde over zijn inspirerende ontmoetingen met vervolgde christenen. De rest van de dag zijn er bijeenkomsten met sprekers, maar ook workshops over het geloof en de kerk en er zijn optredens.

De christelijke organisatie New Wine moedigt christenen aan om hun geloof te delen en via hun eigen lokale kerk te laten zien wat God voor hun betekent. Dat wordt onder meer middels deze conferentie gedaan. Op het terrein staan veel gezinnen met kinderen en dus is er ook voor de jongere generatie gelovigen een compleet programma opgetuigd. Dat alles onder het thema ‘United, Heer breng ons samen en vernieuw ons’. Speciale gasten en hoofdsprekers tijdens diverse vieringen zijn Tim en Rachel Hughes, een voorgangersechtpaar uit Birmingham.

De christelijke conferentie duurt nog tot en met vrijdag 29 juli. Meer informatie over het programma staat op www.zomerconferentie.new-wine.nl.