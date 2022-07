Meike van Oss van handboogschutterij L'Union uit Boxtel legt aan voor een van haar afstanden tijdens het rayonkampioenschap veld in Boekel.

Schutters L’Union Boxtel schieten raak in Boekel

42 minuten geleden

Tijdens het rayonkampioenschap in Boekel behaalden de leden van de Boxtelse handboogschutterij L’Union diverse eerste plaatsen. De wedstrijden vonden plaats in de buitenlucht en over verschillende afstanden.

De crux van het kampioenschap zit hem in de afstanden. De deelnemers schieten een ronde waarbij deze bij hen bekend is, maar ook een waarbij dat niet het geval is. Iedereen moet dan inschatten hoe het vizier afgesteld moet worden. Daarbij hangen de doelen op verschillende hoogtes, wat het geheel een extra moeilijkheidsgraad meegeeft.

In de klasse barebow, waarbij met een kale boog zonder vizier en stabilisators geschoten wordt, werd Henk Jegers eerste bij de 50-plussers met 274 punten. Marchel Kluijtmans haalde 223 punten en eindigde op de tweede plek.

Bij de jongens onder 21 haalde in de klasse recurve Jelt van de Langenberg met 270 punten het goud binnen, terwijl Meike van Oss dat deed bij de dames onder 21.