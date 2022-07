Dubbeltjesmarkt bij Kinderboerderij

Traditioneel wordt in de eerste week van de zomervakantie een dubbeltjesmarkt gehouden tegenover de Kinderboerderij aan het Apollopad in Boxtel. Woensdag 27 juli is het weer zover.

In en rond de generatietuin aan de Hobbendonkseweg kunnen kinderen hun overtollige speelgoed verkopen op een kleedje. De dubbeltjesmarkt duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname en toegang zijn gratis.

In de laatste vakantieweek, woensdag 31 augustus, wordt de dubbeltjesmarkt herhaald.