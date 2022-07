Podium Boxtel en SintLucas gaan samen door

De samenwerking was al goed volgens beide partijen, maar met de ondertekening van een nieuw huurcontract is dat nu extra onderstreept. Podium Boxtel maakt ook de komende drie jaar weer gebruik van de theaterfaciliteiten van de creatieve vakschool SintLucas aan de Burgakker. Daarmee kunnen Boxtelaren binnen hun eigen gemeentegrenzen blijven genieten van theater, muziek en film.

Het vorige contract tussen het Boxtelse theater en SintLucas duurde wat langer, zeven jaar om precies te zijn. ,,Dat was omdat we een aantal investeringen hebben gedaan, zoals het plaatsen van de bar en klimaatbeheersing in de zaal”, legt secretaris Ton van Dooremalen van Podium Boxtel uit. Niet dat er voor de komende jaren geen wensen meer zijn, maar hele grote aan..