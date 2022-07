‘Verbroedering tussen mensen blijft altijd actueel’

,,Ik heb nooit veel aan de Bazaar wíllen veranderen”, benadrukt Michel Verhoeven. Het concept van het multiculturele festival blijft na twintig jaar ijzersterk. Maar het is tijd voor vers bloed, concludeert de voorzitter: hij neemt na acht jaar afscheid van het bestuur.

,,Of ik er genoeg van had? Nee, nee, nee, zeker niet! Maar we hebben nu allerlei nieuwe bestuursleden die ook hun eigen plannen hebben. En daar wil ik plaats voor maken: dat vind ik een gezonde ontwikkeling.” Verhoeven nam in 2015 het stokje over van plaatsgenoot Geert Duijghuisen en vond het destijds al een prachtig festijn. ,,Geert kende mij en vroeg tijdens mijn bezoek aan het festival of ik een nieuw bestuur wilde vormen. Als je in de positie bent om iets bij te dragen..