‘Meisje met lange haren’ doneert haar lokken

Ze heeft lang getwijfeld of ze haar lokken eraf zou laten knippen, want die laat ze al sinds haar zesde groeien. Maar de dertienjarige Babet Evraets wil graag een donatie doen aan de stichting Haarwensen. Daarom is er donderdag dertig centimeter vanaf gegaan. ,,Het moest een keer gebeuren...”

Het is voor Babet een hele stap om de schaar te laten zetten in de lange, donkerblonde lokken. ,,Ik heb altijd graag lang haar willen hebben. Dat was een grote wens. Dus nu er een groot stuk weg gaat, maakt me dat wel zenuwachtig. Er is nog nooit zoveel vanaf gegaan”, vertelt Babet, daags voor de knipbeurt. Haar moeder Marieke voegt er nog grinnikend aan toe: ,,Tot aan groep drie bepaalden wij als ouders wat er met Babets haar gebeurde. Maar ze heeft..