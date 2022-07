Hannie en Gerard Ophof stonden 28 juli 1972 voor het altaar om elkaar het ja-woord te geven. Volgende week donderdag is dit precies vijftig jaar geleden.

Gouden paar in Boxtel

29 minuten geleden

Gerard Ophof en Hannie van Gennip ontmoetten elkaar in de volgepakte bar Becoloth van de jaren zestig. Het was zó druk dat Hannie tegen Gerard kwam te staan: ze kreeg er een heel veilig gevoel door en wilde hem vanaf dat moment niet meer loslaten. Donderdag 28 juli is het stel vijftig jaar getrouwd.

De twee waren op 23 december 1971 al voor de wet getrouwd. Toch vieren zij hun jubileum op de datum dat ze ten overstaan van de pastoor elkaar het ja-woord gaven: de maand december zat al vol met de feestdagen én corona bleef roet in het eten gooien.

Voordat ze in het huwelijksbootje stapten, hadden Gerard en Hannie een paar jaar verkering. Ze gingen dezelfde avond op stap in bar Becoloth, de kroeg die later gerund zou worden door Gerards enkele maanden geleden overleden tweelingzus Wilma en haar man Willem Voets.

Hannie had een baan in de verpleging bij Liduina, haar man werkte bij schoolboekenuitgeverij Malmberg in Den Bosch op de afdeling financiën. Aanvankelijk woonde het koppel aan de Rechterstraat tegenover vishandel Schilder (nu: Het IJscafé). Daar kregen ze twee kinderen, Ilona en Debbie. Echter, de verhuurder wilde het pand als winkel gaan gebruiken. Daardoor verhuisde het echtpaar naar de Baroniestraat.

Gerard en Hannie zijn elkaars tegenpolen en vullen elkaar daardoor perfect aan: hij is de rustige denker, zij de vlotte prater. Door de goede balans in hun huwelijk, doorstonden ze ook de mindere momenten en kwamen ze daar sterker uit.

Inmiddels zijn Gerard en Hannie opa en oma. Jaarlijks gaan ze met hun kroost op vakantie naar Zeeland, iets waar het echtpaar steeds weer naar uitkijkt.