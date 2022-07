Angela-leerlingen maken schoolmagazine

De kinderredactie van ‘Angela’ poseert in Studio 41 waar regelmatig werd gewerkt aan het magazine van de Angelaschool. Van links naar rechts Yfke, Noor, Thomas, Pip, Nanna, Kylian en Sanne.

Samen zijn ze het erover eens: de nieuwsreportage op het Baanderherencollege inclusief GoKart-race was het hoogtepunt van hun werk voor de kinderredactie van de Angelaschool. Leerlingen Kylian van den Boogaard, Noor en Sanne Dankers, Nanna Looijmans, Thomas Pronk, Yfke Veenstra en Pip van Welie werkten het hele schooljaar mee aan ‘Angela’, het kleurrijke magazine dat vrijdag in alle klassen werd uitgereikt. ,,We hebben grote stappen gezet.”

‘Angela’ verscheen voor de tweede keer en telt vier pagina’s meer dan de eerste editie, die een jaar geleden van de drukpers rolde. Met het veertig bladzijden tellende magazine blikt de Angelaschool in woord en beeld terug op alle activiteiten die kleur gaven aan het voorbije jaar. Daarnaast blikt de s..