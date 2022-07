Tweedaagse zomerweek voor kinderen minima

Voor gezinnen met een krappe portemonnee zit een vakantiereis er vaak niet in. Kinderen van Boxtelse minima kunnen donderdag 1 en vrijdag 2 september toch het gevoel krijgen er even tussenuit te zijn. Buurtsport en CultuurBox houden dan op verzoek van de Vincentiusvereniging de ‘zomerweek’.

Buurtsportmedewerkers van Brede Scholen Boxtel (BSB) organiseerden enkele jaren geleden al eens activiteiten voor basisschoolkinderen in de schoolvakantie. In 2020, het eerste coronajaar, werden deze gebundeld in de Playground Zomerweek. Vanwege te weinig aanmeldingen ging het evenement uiteindelijk niet door. Doordat ook de kindervakantieweek inmiddels ter ziele was, leek de laatste week van de zomervakantie in Boxtel voortaan stilletjes te verlopen. ..