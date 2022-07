Huisvesting arbeidsmigranten: zes weken lang vragen stellen

1 uur geleden

Nadat de gemeenteraad in juni al een verordening voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten vaststelde heeft het college van B en W deze week de daarbij behorende uitvoeringsregeling goedgekeurd. Mensen met bouwplannen kunnen de komende zes weken digitaal vragen over de regeling stellen. Aanvragen voor het realiseren van tijdelijke onderkomens voor buitenlandse werknemers kunnen in november op twee dagen worden ingediend.

In het tweede kwartaal van volgend jaar hoopt het dagelijks bestuur van de gemeente de huisvestingsvergunningen uiteindelijk af te kunnen geven. Daarna dienen initiatiefnemers nog de aanvraagprocedure voor een zogeheten omgevingsvergunning op te starten.

In juni verruimde de gemeenteraad na flinke discussies de mogelijkheden voor deze vorm van huisvesting. Tijdelijke bewoning is vijftien in plaats van tien jaar mogelijk en het zoekgebied naar mogelijke bouwlocaties werd groter. Wethouder Mariëlle van Alphen: ,,Uiteraard blijft een veilige en comfortabele huisvesting, voor zowel arbeidsmigranten als omgeving, hierbij het belangrijkste uitgangspunt.”

VERDELINGSRONDE

De doelstelling om binnen drie jaar voor maximaal achthonderd tijdelijke arbeidsmigranten kwalitatieve huisvesting mogelijk te maken, blijft staan. De initiatiefnemers die in een eerder stadium al een vergunningsverzoek indienden, kunnen dat opnieuw doen. Ook anderen hebben die gelegenheid.

Vanaf komende maandag, 25 juli kunnen mensen die plannen willen indienen, zes weken lang vragen stellen over de regeling en de daarbij behorende verdelingsronde via e-mail: arbeidsmigranten@mijngemeentedichtbij.nl. Burgemeester en wethouders beantwoorden de vragen in september.

Een aanvraag voor een arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning kan vervolgens op 21 en 22 november worden ingediend. Daarna zal een beoordelingscommissie de stukken gaan toetsen.