Afscheid juf Anne-Marie: ‘Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk’

Juf Anne-Marie Beks nam woensdag afscheid van 'haar' kinderen op de Willibrordusschool in Esch. Naast een rode loper was er 's middags nog een circusvoorstelling.

Na 43 jaar voor de klas vindt kleuterjuf Anne-Marie Beks het tijd om van haar pensioen te gaan genieten. Woensdag nam ze afscheid van haar kinderen op de Willibrordusschool in Esch, waar ze tien jaar les gaf. ,,Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.”

Even zag Anne-Marie (62) alles in het water vallen. Toen ze woensdagochtend van Boxtel naar Esch reed, vielen er een paar dikke druppels regen uit de lucht. Maar tot haar grote opluchting was het daarna snel droog en kon ze buiten genieten van het afscheidsfeestje dat de kinderen en haar collega’s hadden voorbereid. ,,Ik heb aan mogen geven wat ik leuk zou vinden. Maar wat ze uiteindelijk zouden gaan doen, was een grote verrassing”, vertelt ze stralend.

RODE LOPERDe surprise bestond om te beg..