Aggemarvanhuisaf Band quizt met publiek op jubileumfeestje

Een concertreis naar het Zwarte Woud was in 1962 aanleiding voor een aantal jonge muzikanten van Boxtel’s Harmonie om een ‘boerenkapel’ te vormen. Jarenlang maakte die furore als Die Zwetschgenbub’n annex Groot-Hofkapel van Eendengat. Twintig geleden sloeg het orkest een andere weg in en veranderde de naam in De Aggemarvanhuisaf Band (DAB). Het zestigjarig bestaan wordt gevierd met een quiz in Muziekhuis Boxtel en een feestelijk concert in Podium Boxtel.

Vrijdagavond 30 september staat het Muziekhuis aan de Passage Riche geheel in het teken van het diamanten jubileum van de band. Enkele muzikanten zijn momenteel bezig met de samenstelling van een feestelijke pubquiz met vragen in verschillende categorieën. Ook speelt de jubilerende band ..