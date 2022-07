‘Deze overwinning betekende extra veel voor ons’

41 minuten geleden

Erik Pijnenburg en zijn team zaten er al even op te azen: een zege in het Benelux Kampioenschap Autocross. Zondag was die eerste overwinning van het seizoen een feit: in de Overijsselse plaats Wijhe bleef de Esschenaar zijn concurrentie voor. Erik: ,,We gaan altijd voor de winst.”

Kampioen word je niet alleen. Met vader Erik, vriendin Jolien Croonen, zus Romy Pijnenburg, Robin Huijsmans en Ronald Moonen (zondag afwezig door ziekte) wordt er hard gewerkt aan de buggy die Erik naar de voorste plekken moet brengen.

IN VORM

Het voertuig was ‘in vorm’ afgelopen weekeinde. Van de 45 deelnemers plaatste team Pijnenburg zich met gemak voor de finale, waar de beste zestien strijden om de winst. Al tijdens de kwalificaties was Erik voorin te vinden. ,,In de halve finale stonden we op de tweede rij. Van daaruit konden we de tweede startpositie pakken voor de finale, de voorste rij dus.”

De Essche autocrosser kwam zondag uit in de Benelux-klasse. De competitie is vooral landelijk ingestoken, maar er doen ook Belgische en Duitse coureurs mee. ,,Hoger dan dit kan niet in deze sport. Het is weliswaar een hobby, maar wel eentje waarbij je het onderste uit de kan probeert te halen. Daar gaan we heel ver in: we schaffen de beste materialen aan en het onderhoud kost veel werk.’

PECH

De buggy is bepakt met een Hayabusa, het befaamde motorblok van Suzuki waarmee Erik kan concurreren om de titel. In 2018 won hij al een wedstrijd en in 2019 schreef hij de Nederlandse titel op zijn naam: de Autocross Masters, waarmee hij in zijn voetsporen trad van zijn vader die in het verleden meerdere titels behaalde. ,,Begin dit seizoen hebben we veel pech gehad. De snelheid van de wagen was goed, maar de concurrentie is erg sterk. En ook geluk kwamen we te kort”, beschrijft Erik junior de competitie tot nog toe.

,,De ene race zaten we net te ver erachter. Een andere keer kwamen we in de laatste ronde in aanraking met een andere rijder waardoor we uitvielen... Daarom betekende deze overwinning extra veel voor ons. Nu stond het geluk aan onze kant.”

Of ja, geluk... Erik reed ‘m eigenlijk naar huis. Hij startte op de voorste rij als tweede, maar nam al snel de koppositie over. Hij bond nog even de strijd aan met zijn achtervolger. ,,Maar daarna kon ik los komen en reed ik bij diegene weg.”

TOLDIJK

De zege werd dan ook uitbundig gevierd door team Pijnenburg. Vooralsnog staat Erik op de tiende stek om het kampioenschap. Maar de competitie, die zes raceweekenden kent, is pas op de helft en er kan nog van alles gebeuren. De ambitie van de Esschenaren is om in ieder geval deze titel binnen te slepen.

En ook het Nederlands kampioenschap. Daarvoor staat een wedstrijd gepland op 13 augustus waar team Pijnenburg ook aan meedoet. Erik: ,,De auto zullen we daar de komende weken op voorbereiden. Daar gaan stiekem nog wel heel wat uurtjes inzitten...”

Ook een andere Esschenaar deed mee in de finale: Lars van Kuringe behaalde een knappe vierde plaats.