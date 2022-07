‘Meer fietskluizen nodig op station Boxtel’

D66 wil ook kluizen voor particuliere fietsen op het station in Boxtel. Nu zijn deze alleen voor ov-fietsen. Mogelijk zorgt dat er ook voor dat tweewielers niet her en der neergezet worden, zoals nu vaak het geval is...

Je fiets wegzetten in een bewaakte stalling is in Boxtel niet altijd mogelijk: bij het treinstation is die beperkt open. Het college van B en W gaat nu, op verzoek van D66, onderzoeken of het mogelijk is meer fietskluizen bij het NS-station te zetten.

,,We zijn een groene gemeente. We moeten onze inwoners zoveel mogelijk stimuleren om het openbaar vervoer te gebruiken of de fiets te pakken. Dan is het vreemd dat het niet mogelijk is om de fiets elk moment van de dag te kunnen stallen bij het station”, zo beredeneerde fractieleider Mariëlle Wijffelaars van D66 vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering. De partij diende daarom, samen met SP, Balans en PvdA/GroenLinks een motie in. Verkeerswethouder Fred van Nistelrooij, zelf een ‘ferv..