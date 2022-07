Het carillon werd in de jaren zestig in de Sint-Petrustoren geplaatst en werd vijf jaar geleden compleet gerestaureerd.

Sint-Petrustoren ‘zingt’ ABBA, Billy Joel én Bach

Het carillon in de Sint-Petrustoren wordt zondag 24 juli bespeeld door de 25-jarige musicus Maurits Bunt. Naast klassieke werken vertolkt hij vanaf 16.00 uur ook popsongs.

De beiaardier van Epe en Groningen beklimt op uitnodiging van stichting Kerkconcerten Boxtel de Petrustoren. Bunt (25) voltooide zijn masterstudies orgel en beiaard cum laude en volgde masterclasses bij allerlei bekende musici.

Zondag laat hij niet alleen klassieke muziek horen van Johann Sebastian Bach, ook herkennen toehoorders de klanken van Billy Joel, ABBA en Ramses Shaffy.

Op de binnenplaats van de pastorie op Duinendaal 2 is een luisterplaats ingericht. Die wordt naar een plek in de schaduw verplaatst als het te warm wordt. Als de weersomstandigheden helemaal niet meewerken, kunnen bezoekers op de eerste verdieping van het voormalige koetshuis plaatsnemen. Uiteraard is het ‘gezang’ van het carillon ook in de wijde omtrek van de Sint-Petrusbasiliek te horen.