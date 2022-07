Opnieuw kansen voor muzikale laatbloeiers

Het zonovergoten Summerconcert van Boxtel’s Harmonie begon zondag op een volle Markt met een enthousiast ontvangen optreden van de Laatbloeiers. Dit projectorkest van volwassenen startte vorig jaar met volwassenen die er spijt van hebben op jonge leeftijd geen muziekles te hebben gevolgd. Of voortijdig daarmee zijn gestopt. Het bleek een succesvol initiatief en daarom start begin oktober een nieuwe cursus.

Als volwassene denk je zo nu en dan: had ik vroeger ook maar een instrument leren bespelen. Vaak gaat zo iemand er van uit dat het te laat is, maar niets is minder waar. Zeker niet bij Boxtel’s Harmonie. De muziekvereniging start in nauwe samenwerking met dirigent en muziekdocent Peter Spierings na de zomervakantie voor de tweede maal ..