Diamanten paar in Boxtel

Anny en Jan Swinkels maken een dansje in hun woonkamer. Hun eerste ontmoeting vond op de dansvloer plaats...

Ze gaven elkaar het jawoord in het Limburgse Horst, maar het grootste deel van hun leven wonen ze in Boxtel. Daar zijn Anny en Jan Swinkels met name op cultureel vlak heel erg actief geweest. Tegenwoordig doen ze het wat rustiger aan. Vandaag, zaterdag 23 juli vieren ze hun diamanten huwelijksjubileum met familie en vrienden.

Een danszaal tussen de woningen van beider ouders was de plek van de eerste ontmoeting. Ze waren twintig en na de eerste dans was Jan op slag verliefd. Toch duurde het nog een halfjaar voordat hij Anny mee uit durfde te vragen. Het leverde hem meteen een dikke kus op, vertelt Jan. Tijdens een interviewtje schuift hij een stoel aan de kant: ,,Kom Anny, zullen we een dansje wagen. Net als toen?” Zijn vrouw lacht: ,,Nou..