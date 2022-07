Jeugd ontdekt natuur langs duivenpad

Het informatiepunt van Brabants Landschap, gevestigd in het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef in Liempde, opent een duivenpad. Kinderen kunnen op een bijna twee kilometer lange route op zoek naar natuurschatten in het Dommeldal van de buurtschap Kasteren.

Aan de hand van een tekening gaan kinderen, samen met een volwassene, op pad. De routekaart vermeldt tips en vragen om de kinderen te prikkelen rond te kijken, te luisteren of te zoeken naar natuurschatten. Zondag 31 juli wordt het duivenpad om 11.00 uur geopend door de dan aanwezige kinderen. Aansluitend trekken zij eropuit. Buiten de openingstijden van het informatiepunt is de routekaart mee nemen uit een folderbakje bij de kippenkooi van het Groot Duijfhuis. Ook is de wandelroute af te halen bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd in het centrum van het dorp.

Het Groot Duijfhuis is een monumentale hoeve. In de voormalige koeienstal wordt door middel van korte video’s en foto’s informatie gegeven over de flora en fauna van het Dommeldal en over de vorige bewoners van de boerderij. Het infopunt is tot en met september op de laatste zondag van de maand open tussen 10.00 en 16.00 uur.