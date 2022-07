Watergeefploeg zet bloemen in bloei

Hans de Jong, Jan van den Langenberg en Jan van der Heijden zijn er vijf jaar geleden mee begonnen. Destijds werden in het dorpshart van Liempde bloemenbakken buitengezet, maar wie zou de planten onderhouden? Het drietal meldde zich direct en vormde De Watergeefploeg...

De afgeronde herinrichting van het dorpscentrum, uitgevoerd door SPPiLL, werd in het voorjaar van 2017 gevierd. Confetti werd in de lucht boven het Concordiapark geschoten: de straten lagen er netjes bij én de Liempdse stichting had in het hart van Liempde tientallen plantenbakken geplaatst.

Hartstikke fraai, maar wie gaat deze bijhouden en de bloemen water geven? Met name in droge tijden best belangrijk natuurlijk. Daarnaast moest er ook nog een oplossing gevonden voor het transportprobleem: water brengen naar allerlei verschillende plekken is niet slechts een kwestie van twee emmertjes halen.

400 LITER

Désiré van Laarhoven, toenmalig projectleider van SPPiLL en inmiddels wethouder, ging de interesse polsen bij diverse plaatsgenoten. Hans en de twee Jannen bleken bereid om de onderhoudstaak op zich te nemen. ,,Sindsdien geven we altijd twee keer per week water, op maandag en op donderdag”, vertelt Hans. ,,Zeker nu, in de zomer, is dit noodzakelijk. Wanneer het veel regent, is het natuurlijk minder vaak nodig.”

Hans regelde een grote ton met een inhoud van vierhonderd liter. Deze wordt op een aanhanger gezet en daarmee gaan de heren alle bloembakken af. Hans: ,,We lopen er met gieters langs en een aantal bakken bewateren we met een slang. Ik schat in dat er zo’n zestig exemplaren staan. Sommigen zijn groot maar ondiep, die hebben veel water nodig.”

AANSTEKELIJK

Inmiddels zijn er meer mensen aangesloten bij de groep. Want ja, die onderlinge gezelligheid werkt aanstekelijk en is een van de belangrijkste redenen dat de Watergeefploeg al vijf jaar bestaat. ,,Als dat er niet was, deden we het niet”, lacht Hans. ,,Natuurlijk drinken we na afloop koffie. Of bij D’n Liempdsen Herd, of bij mij thuis. Ja, ik denk dat we er nog wel even mee doorgaan!”