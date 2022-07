Kay Karssemakers had geen goed raceweekend in Loket, Tsjechië. Tijdens de WK-wedstrijden in de MX2-klasse werd het Boxtelse racetalent achttiende in het dagklassement.

Boxtels racetalent ontevreden over Tsjechisch avontuur

1 uur geleden

Het werd een lastig weekeinde voor motorcrosser Kay Karssemakers tijdens het wereldkampioenschap MX2 in de Tsjechische plaats Loket. Hoewel de rijder nog dertiende werd in de kwalificaties, eindigde hij op de achttiende plek in het dagklassement.

De start van de kwalificatie verliep nog stroef voor de rijder van het Hitachi KTM fuelled by Milwaukee-team. Hij reageerde niet goed op het vallen van het starthek, maar door een paar fraaie eerste bochten haakte Kay toch aan bij de eerste vijftien. De coureur had een goed ritme te pakken, werkte zich op naar een twaalfde plaats maar verloor er vervolgens eentje: een klein foutje werd direct afgestraft. In het wiel van de twaalfde man kwam de achttienjarige Boxtelaar toch nog tevreden over de finish.

Ondanks zijn dertiende startpositie in de eerste manche, viel Kay al snel terug naar de twintigste plaats. De rijder zat niet lekker op zijn motor en kon moeizaam de weg naar voren winnen. Hij schoof nog twee plekjes op, maar maakte een foutje en eindigde daardoor als twintigste. Dit leverde slechts één WK-punt op.

De tweede omloop begon de Boxtelse coureur sterker. Maar ditmaal gooide een valpartij in de eerste bocht roet in het eten en Kay werd verwezen naar de laatste plek. Maar vanuit het achterveld maakte hij een indrukwekkende comeback: het racetalent werkte zich van de 36e stek op naar de achttiende plaats. Op die positie kreeg hij het weer wat moeilijker; door wat foutjes en oplopende rondetijden kon Kay geen plekken meer winnen. Hij eindigde als achttiende. Dit was ook zijn notering in het dagklassement: door slechts vier GP-punten over te houden aan het Tsjechische avontuur was de Boxtelaar ontevreden over zijn weekend. Ook dit hoort bij de sport, maar komend weekeinde kan de motorcrosser zich revancheren: van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juli worden de volgende WK-wedstrijden in het Belgische Lommel verreden.